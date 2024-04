Calcio, il Forlì prova a vincere la sfida contro il Carpi davanti alla Corte Sportiva d'appello

Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Carpi, il Forlì ha presentato ricorso contestando la posizione di Tommaso Cecotti, il terzino della squadra emiliana subentrato in campo nella ripresa in luogo di Nicolò Verza, che il 28 gennaio aveva saltato per squalifica la partita poi vinta dalla capolista contro la Pistoiese. Per i galletti (che con l'esclusione dei toscani hanno perso sei punti in classifica) quindi quella sfida non sarebbe omologata, di conseguenza la sanzione comminata dal giudice sportivo sarebbe dovuta essere scontata proprio nel match di domenica.

Il giudice sportivo ha respinto il ricorso, ma per il Forlì non finisce qui: infatti la società di viale Roma ha mandato ai propri legali di predisporre il reclamo dinanzi alla Corte Sportiva d’appello Nazionale, quale organo di secondo grado. Qualora il Forlì dovesse vincere il reclamo, salirebbe quota 52, in piena zona playoff a spese del Victor San Marino.