Calcio, il Forlì rallenta la sua corsa: al Morgagni non va oltre il pari contro il Mezzolara

Rallenta la sua corsa il Forlì che allo stadio "Morgagni" non va oltre il 2 a 2 contro il Mezzolara. Girandola di emozioni coi biancorossi in vantaggio alla mezz'ora con un colpo di tacco sotto misura di Ronchi, Mezzolara bravo nella ripresa a ribaltare l'inerzia del match portandosi in vantaggio con le reti di D'Este al 55° e di Dalmonte al 54° poi a pochi minuti dal termine all'82° è Elia Ballardini a ristabilire la parità finale. Mister Graffiedi ritrova Scalini dopo la squalifica e conferma il blocco vittorioso a Lodi sette giorni fa; galletti subito vivaci e intraprendenti già al 5° con Varriale che in area salta un avversario e conclude ma la palla sfila lungo la linea di porta senza trovare la deviazione vincente di un compagno.

Ancora Forlì che si fa pericoloso all'11° con una punizione di poco alta di Amedeo Ballardini ma al 14° ecco uscir fuori il Mezzolara che prova a spaventare i biancorossi grazie ad una ingenuità di De Gori che si fa rimpallare un rinvio coi piedi da Giannini, la palla arriva a Bocchialini che a porta sguarnita tenta il pallonetto ma per fortuna del Forlì la mira è da dimenticare. Passa un minuto e al 15° è Varriale invece a divorarsi il vantaggio presentandosi tutto solo davanti a Malagoli che in uscita è bravo a chiudergli lo specchio e a sventare la minaccia. I galletti però spingono forte e dopo una bella conclusione al 32° di Piva respinta in angolo da Malagoli proprio sul corner trovano il vantaggio al 33° con Ronchi che sotto misura devia di tacco un tiro in porta di Rrapaj. Al 42° poco prima dell'intervallo c'è ancora tempo per vedere l'ennesimo duello tra Varriale che conclude e Malagoli che respinge la minaccia con le squadre che vanno così al riposo col risultato di 1 a 0 per i padroni di casa.

Ripresa che al contrario della prima frazione riparte con un Mezzolara aggressivo mentre il Forlì appare incredibilmente assente dal campo così che passano dieci minuti e al 55° su corner di Landi, D'Este salta più in alto di tutti siglando l'1 a 1. I biancorossi appaiono frastornati e incapaci di reagire ed al 59° il Mezzolara trova addirittura la rete del vantaggio con Dalmonte che è il più lesto di tutti in area a sorprendere De Gori con un ennesimo colpo di testa. Mister Graffiedi tenta allora il tutto per tutto inserendo prima Farneti e Biancheri per Eleonori e Piva, poi alla mezz'ora della ripresa gettando nella mischia Nardella e capitan Elia Ballardini al posto di Caprioni e Fornari e la mossa si rivelerà vincente perché proprio sette minuti dopo il suo ingresso, al minuto 82° e proprio Elia Ballardini che su corner di Scalini trova di testa il goal che vale il 2 a 2.

Il Forlì allora tenta il colpaccio clamoroso ma deve ravvedersi e correre un ultimo brivido lungo la schiena quando De Gori, oggi in giornata no, all'87° su retropassaggio di un compagno, sbaglia il controllo coi piedi e tocca il pallone con la mano regalando una punizione di seconda proprio all'altezza del dischetto al Mezzolara; Landi tenta il colpo da biliardo ma la palla deviata esce ad in soffio dal palo mettendo così i titoli di coda al match e mandando le squadre negli spogliatoi col risultato definitivo di 2 a 2.