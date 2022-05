Calcio, il Forlì saluta il "Morgagni" con un poker: 4 a 0 al Fanfulla

Si congeda dal "Morgagni" con una vittoria il Forlì che regola con un perentorio 4 a 0 il Fanfulla; mattatori di giornata il giovane Amaducci, Elia Ballardini e il fratello Amedeo autore nella ripresa di una doppietta. Mister Graffiedi come preannunciato sceglie la linea verde nell'undici titolare con ben sei under in campo; Ravaioli tra i pali insieme a Gkertsos, Fabbri, Piva, Amaducci e Manara formano la schiera di giovani coadiuvati dai più esperti Pezzi, Scalini, Ronchi e i fratelli Ballardini. La partenza è al piccolo troppo con il caldo che spinge sul manto verde dello stadio "Morgagni"; al 4° Piva trova la testa di Amaducci in area ma la mira è sballata. La risposta del Fanfulla arriva al 15° con Laribi che si libera bene al tiro ma la conclusione è debole facile preda di Ravaioli. Alla prima vera occasione però il Forlì la sblocca: al 26° Manara è bravo a controllare uno spiovente dalle retrovie e a servire Amaducci che con un diagonale chirurgico fa 1 a 0. La reazione degli ospiti è sterile così che al 32° il Forlì raddoppia con Elia Ballardini che in semirovesciata conclude al meglio una punizione di Scalini. Al 38° il Fanfulla avrebbe l'occasione per accorciare le distanze ma Spaviero, in presunto fuorigioco, spreca malamente da due passi non inquadrando lo specchio.





Ripresa con una girandola di cambi per parte con i galletti che inseriscono Nisi e Rrapaj per due stanchi Piva e Ballardini Elia e proprio il neo entrato Rrapaj al 59° servito sul dischetto da una percussione di Gkertsos, coglie il palo. È un match a senso unico in favore dei galletti che sfruttano anche due ingenuità della formazione ospite che rimedia nell'arco di pochi minuti due espulsioni (Balla e Agnelli) che lasciano così la squadra di mister Emiliano Bonazzoli in nove contro undici. Match sostanzialmente in archivio ma proprio nel finale il Forlì cala il poker con la doppietta di Amedeo Ballardini: prima al 77° è glaciale dal dischetto (Mustafaraj con un braccio su Longobardi) poi in pieno recupero al 91° Amedeo si esibisce in una rovesciata che vale il 4 a 0 finale ribattendo in rete una conclusione di Rrapaj che aveva sbattuto sulla traversa.