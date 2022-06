Calcio, il Forlì sceglie la continuità: mister Mattia Graffiedi confermato alla guida della panchina biancorossa

Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata nella tarda mattinata di lunedì. Mattia Graffiedi resterà alla guida del Forlì Calcio anche nella prossima stagione. Il vertice fra le parti ha dato esito positivo andando così ad aggiungere un altro tassello allo scacchiere biancorosso, dopo il ritorno come direttore sportivo di Sandro Cangini. Un nodo allenatore che è stato sciolto velocemente a favore proprio dell'uomo di Cesenatico, capace di subentrare in corsa in un Forlì alla deriva e di risollevarlo fino alla salvezza diretta conquistata con diverse settimane di anticipo.

Superato questo scoglio, ora il Forlì potrà finalmente iniziare il lavoro sul mercato, necessario a plasmare la rosa che affronterà la stagione 2022-2023. Nel frattempo il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha diramato le date per l'inizio proprio della nuova stagione: il 21 agosto si partirà con la Coppa Italia mentre la prima giornata di campionato avrà inizio domenica 4 settembre. Nel dare l'annuncio, il Forlì in una nota ha spiegato che "le parti si sono incontrate e hanno deciso di proseguire insieme nel segno della continuità. Dopo un importante trascorso come mister nelle nostre giovanili, si è avvicinato “ai grandi” nel gennaio scorso, con impegno e professionalità ha contribuito a stabilire le basi per proseguire insieme nella prossima stagione".