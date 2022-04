Calcio, il Forlì sfida la sua bestia nera Sammaurese. Graffiedi: "Diamo un senso alla nostra stagione"

Dopo il pari di domenica scorsa col Progresso, il Forlì di mister Mattia Graffiedi è pronto a ripartire e nel turno infrasettimanale della trentatreesima giornata del campionato Nazionale Dilettanti affronterà giovedì alle 15 allo stadio "Morgagni" la Sammaurese. Un avversario storicamente ostico per la formazione biancorossa, ma il tecnico dei galletti nella consueta conferenza stampa pre gara mette subito in chiaro le cose: "Le sconfitte passate sono superate, ora noi dobbiamo pensare a quello che siamo oggi, ad affrontare nel modo giusto una buonissima avversaria come la Sammaurese e a dare un senso al nostro campionato".

Il Forlì è infatti in serie positiva da tre turni consecutivi e strizza l'occhio ad una zona playoff distante appena quattro lunghezze: "La prima cosa a cui dobbiamo pensare è la salvezza - ricorda Graffiedi -. L'avversario sarà tosto con grandi valori, ma anche noi siamo in crescita e desideriamo risalire la classifica, poi si vedrà". I galletti dovranno rinunciare a Capitanio squalificato, mentre per Manara si aspetterà la rifinitura per capire le sue reali condizioni oltre che alle assenze sicure dei lungodegenti De Gori e Boccardi: "Ci aspetta un derby, una partita aperta dove nessuno vorrà perdere, affrontiamola con la giusta mentalità e con la voglia di vincere". Di seguito la lista dei convocati: Ravaioli, Stella, Fabbri, Gkertsos, Longo, Malandrino, Pezzi, Ronchi, Ballardini E., Ballardini A., Borrelli, Buonocunto, Nisi, Piva, Rrapaj, Scalini, Amaducci, Casadei, Longobardi, Pera.