Calcio, il Forlì si regala un Natale coi fiocchi. Tripletta all'Aglianese e vetta più vicina

Continua il filotto di vittorie del Forlì che dopo Mezzolara vince anche contro l'Aglianese con un perentorio 3 a 0; doppietta di Greselin al 12° e 43° poi nel finale la rete che mette fine alle ostilità la sigla Bonandi all'88°. Mister Antonioli conferma come sempre il suo undici ideale con l'unica differenza di Tafa che sostituisce Maggioli squalificato ma il copione resta sempre lo stesso perché i galletti partono forte e al 12° mettono già la gara in discesa: scambio Pecci- Masini che mette al centro un cioccolatino per Greselin che di testa fa 1 a 0.

Forlì galvanizzato e che nell'arco di due minuti va vicinissimo al raddoppio con Prestianni che per due volte scarica un destro potente ma poco fortunato e ospiti che si salvano. L'Aglianese è frastornata e produce il primo pericolo solo al 33°con Marino, ma la sua conclusione è respinta in angolo da Pezzolato; la reazione degli uomini di mister Baiano però non basta perché il Forlì al 43° raddoppia sempre con Greselin che sfrutta al meglio una discesa spettacolare di Pecci e squadre che così vanno al riposo sul 2 a 0.

Ripresa dove i ritmi calano sensibilmente coi galletti attenti a respingere le folate toscane che a dire la verità non impensieriscono più di tanto la retroguardia forlivese. Nel mezzo la solita girandola di cambi con i neo entrati Babbi e Bonandi che al minuto 88° confezionano il tris: Babbi si veste questa volta da uomo assist offrendo a Bonandi un pallone solo da spingere in rete per il 3 a 0 finale. Dopo 4° minuti di recupero è tempo di fare festa col Forlì che sale dunque a quota 31 punti e mantiene il mirino sulla capolista Ravenna distante appena cinque lunghezze.