Calcio, il Forlì sul campo del Sant'Angelo. Graffiedi: "È già un banco di prova"

Dopo la vittoria all'esordio contro il Salsomaggiore e la presentazione della squadra nella splendida cornice di Piazza Saffi all'interno della manifestazione di "Miss Italia", il Forlì di mister Mattia Graffiedi è chiamato ad alzare subito l'asticella facendo visita domenica (ore 15) alla formazione del Sant'Angelo Lodigiano, piccolo comune lombardo in provincia di Lodi vittorioso anch'esso all'esordio sul campo della Bagnolese. Sarà un match impegnativo per il Forlì con mister Graffiedi consapevole della difficoltà: "Ci aspetta una partita di livello superiore rispetto alla prima" catechizza il tecnico romagnolo

"Hanno vinto anche loro all'esordio, hanno giocatori di valore e sarà di conseguenza un impegno difficile per noi". La formazione lombarda è stata capace infatti di imporsi con un netto 3 a 0 sul campo della Bagnolese ed è vogliosa quindi di fare bottino pieno davanti al proprio pubblico tra le mura di casa del "Carlo Chiesa": "Avremo Scalini squalificato ma ho diverse alternative nel ruolo di vertice basso, vedremo quale scelta opteremo per sopperire a questa assenza". Con Scalini squalificato, mister Graffiedi dovrà rinunciare, oltre che al lungo degente Piva, anche a Casadei fermo per un problema ad un ginocchio.

"Troveremo un ambiente carico il che sarà un bel banco di prova per capire fin da subito cosa vuol dire giocare a certi livelli" analizza il tecnico "Andremo per giocarcela a viso aperto, deve essere di stimolo per tutti". Di seguito la lista dei convocati: Ravaioli, De Gori, Azindow, Ficara, Fornari, Fusco, Maini, Marzocchi, Ronchi, Sedioli, Ballardini A., Pari, Ballardini E., Farneti, Caprioni, Eleonori, Gasperoni, Manara, Rrapaj, Tascini, Varriale.