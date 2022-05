Calcio: il Forlì sul campo della Correggese per chiudere il campionato

Si avvicina alla conclusione la stagione del Forlì Calcio che domenica ore 16 affronterà nell'ultima gara di campionato, una lanciatissima Correggese alla ricerca della matematica certezza per conquistare i playoff. Galletti al contrario con l'obbiettivo salvezza ampiamente raggiunto da diverse settimane, reduci comunque da un importante 4 a 0 domenica scorsa contro il malcapitato Fanfulla. Come sempre è mister Mattia Graffiedi a presentare l'ultima uscita della stagione: "Sarà una gara avvincente contro un avversario che giocherà per vincere mentre noi avendo la mente libera potremo giocare con serenità" spiega il tecnico alla vigilia del match. Correggese che come dicevamo precede i galletti di otto lunghezze piazzandosi in quarta posizione a quota 57 punti ma che con due dirette inseguitrici per i playoff lontane una incollatura si giocano la stagione proprio all'ultima curva mentre i galletti con 49 punti si assestano in nona posizione, ampiamente salvi e con poco altro da chiedere a questo campionato: "Sono soddisfatto di tutti i ragazzi perché dal mio arrivo c'è stata una crescita generale che ci ha permesso di raggiungere con ampio margine il nostro obbiettivo" racconta il mister: "Inoltre avrò modo di dare ancora spazio ai giovani che stanno rispondendo molto bene". Lunga invece la lista degli indisponibili a cui oltre ai soliti De Gori e Boccardi, si vanno ad aggiungere i fratelli Ballardini, Pera e Fabbri: "Ce la giocheremo cercando di finire la stagione al meglio". Di seguito la lista dei convocati: Ravaioli, Stella, Capitanio, Gkertsos, Longo, Malandrino, Pezzi, Ronchi, Borrelli, Buonocunto, Giorgi, Nisi, Piva, Rrapaj, Scalini, Amaducci, Casadei, Longobardi, Manara, Martoni.