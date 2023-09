Calcio, il Forlì trova la prima vittoria ma è un brodino caldo: vittoria di misura sul Certaldo

Dopo due sconfitte consecutive il Forlì trova i primi tre punti della stagione battendo per 1 a 0 il Certaldo grazie alla rete messa a segno al 43° da Casadio; una boccata di ossigeno per i galletti che però nonostante la vittoria evidenziano ancora troppe difficoltà di manovra faticando più del dovuto per battere la formazione toscana neo promossa dal campionato di Eccellenza. Mister Martini prova a dare una scossa alla sua squadra cambiando alcuni interpreti nell'undici titolare; Tafa prende il posto di Maggioli in difesa andando a fare coppia con Checchi, a centrocampo ritrova una maglia da titolare Piva mentre in attacco le novità sono Mosole e Calì. Primo tempo avaro di emozioni nella prima mezz'ora complice anche un terreno di gioco in pessime condizioni che non aiuta di certo a vedere del bel gioco; si segnalano una occasione per parte al 3° con un colpo di testa di Mosole per il Forlì alto sopra la traversa e la risposta del Certaldo all'11° con un tiro di capitan Gargiulo con la sfera che esce alla sinistra di Pezzolato. Sembra un pareggio già scritto ed invece a pochi minuti dalla fine della prima frazione il Forlì trova l'improvviso vantaggio: nasce tutto da una punizione del Certaldo bloccata da Pezzolato, ripartenza Forlì con Mosole che mette un cross nel cuore dell'area toscana, si accende una mischia dove il più lesto di tutti è Casadio che al 43° trova la conclusione che vale l'1 a 0.



Nella ripresa ci si aspetta qualcosa di più da entrambe le formazioni ma il copione non cambia perché il Certaldo non ha i mezzi per rendersi pericoloso in attacco ed il Forlì non brilla certo per qualità offrendo dunque una ripresa povera di contenuti; da registrare un tiro debole al 53° per il Forlì ad opera di Calì facile preda di Fontanelli e una conclusione anch'essa debole di Akammadu al 73° con Pezzolato che blocca senza difficoltà. Una vittoria dunque che da sicuramente morale alla truppa biancorossa bisognosa di trovare certezze e che sblocca finalmente la casella dei punti conquistando i primi tre in stagione e tendando finalmente di ingranare dopo un avvio di stagione deludente.