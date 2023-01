Calcio, il Forlì vince col brivido e accorcia sulla Giana Erminio capolista

Squadra in casa

Vince col brivido il Forlì che nella quinta giornata di ritorno del campionato Nazionale Dilettanti girone D regola col risultato di 2 a 1 lo Scandicci. Caprioni al 18° e Pari al 50° aprono le danze per i galletti, poi Brega al 63° dal dischetto accorcia le distanze; nel finale in pieno recupero al 93° l'ultima chance per gli ospiti di pareggiare sempre dagli undici metri, ma questa volta De Gori si oppone a Gozzerini regalando la vittoria e tre punti al Forlì.

Mister Graffiedi cambia ancora alcune pedine lasciando a riposo Varriale ed Elia Ballardini, De Gori confermato tra i pali con Maini, Ronchi, Fornari e Rrapaj a sua protezione, Scalini ritrova il suo posto in regia dopo la squalifica coadiuvato da Amedeo Ballardini, Pari ed Eleonori, in avanti la coppia che aveva chiuso la gara di Lentigione con Caprioni e Biancheri. E la partenza è buona perché il Forlì schiaccia sul piede dell'acceleratore chiudendo lo Scandicci nella propria metà campo, con il primo pericolo che arriva dai piedi di Biancheri che salta un difensore e calcia, ma il suo tiro si stampa sulla traversa; è il preludio al vantaggio che si materializza al 18° con Caprioni.

Ripresa che sorride altrettanto ai biancorossi, che al 52° raddoppiano questa volta con Pari. Sembrerebbe la pietra tombale sul match, ed invece al 63° l'episodio che riapre i giochi perché Brega dal dischetto accorcia le distanze per lo Scandicci, aprendo le speranze di rimonta degli ospiti che hanno una occasione clamorosa in pieno recupero al 93° e sempre dal dischetto; ma questa volta Gozzerini si fa ipnotizzare da De Gori che in tuffo respinge la minaccia, regalando così la vittoria al Forlì.