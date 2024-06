Calcio, il Forlì volta ancora pagina: Alessandro Miramari sarà il nuovo allenatore

Non sono bastati al tecnico Mauro Antonioli i 58 punti totalizzati in 31 gare (poi ridotti a 52 per il caso Pistoiese) per ottenere la riconferma alla guida del Forlì Calcio; la società di Viale Roma ha infatti annunciato nella mattinata di venerdì l'arrivo in biancorosso di Alessandro Miramari, bolognese classe 1970 ex tecnico della rivelazione Corticella. Proprio nella formazione bolognese Miramari ha maturato la sua lunga esperienza consolidando la formazione biancoazzurra nel panorama calcistico di serie D mentre in precedenza aveva guidato l'under 15 del Bologna Calcio a 5 vincendo il campionato italiano. Il Forlì Calcio esprime in una nota tutta la soddisfazione di aver trovato l'accordo col tecnico Miramari: "Da parte della società il migliore in bocca al lupo per l’avventura che inizia alla caccia di obiettivi comuni; oggi l’occasione di lanciarsi per davvero in una grande piazza, con la voglia di portare avanti le sue idee di gioco divertente e propositivo".