Roberto Biserni non è più l'allenatore del Futball Cava Ronco. La società, nel comunicare l'esonero del mister, lo ringrazia "per la passione e l’impegno profusi sin dal suo arrivo in biancorosso". Quanto al successore di Biserni, "ulteriori aggiornamenti sula nuova guida tecnica saranno comunicati in seguito".