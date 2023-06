Calcio, il nuovo ds del Forlì Cristiano Protti si presenta: "Sono un ambizioso, voglio portare entusiasmo"

Emozionato e voglioso di mettersi in gioco. Con queste parole si può descrivere il nuovo Direttore Sportivo del Forlì Calcio, Cristiano Protti, che nella serata di mercoledì si è presentato alla stampa nella sede dello sponsor RomagnaCase.it; un compito arduo quello dell'ormai ex presidente e uomo mercato della Sammaurese che trasferitosi all'ombra di San Mercuriale sarà chiamato a dare risposte rapide ad una piazza che da troppo tempo aspetta invano un segnale positivo dal mondo calcistico locale.

"Sono emozionato non lo nego, voglio portare entusiasmo in questa piazza - sono le sue primissime parole -. Sono qua per cercare di costruire le ali per tornare a volare, ma non basteranno pochi mesi, il nostro è un progetto triennale per raggiungere l'obbiettivo di salire di categoria". Sfida ambiziosa quella di Cristiano Protti ma consapevole delle difficoltà che si andranno ad incontrare in un campionato di serie D come sempre complicatissimo: "Sono venuto a Forlì perché ho ambizione, voglio crescere e far vincere questa piazza - spiega -. Sto lavorando quotidianamente alla costruzione della squadra, al momento l'unico che ha un biennale è Varriale e quindi resterà insieme a noi".

Un lavoro certosino ma che non spaventa il nuovo Direttore Sportivo, abituato nella sua ex società ad occuparsi un pò di tutti gli aspetti manageriali ricoprendo il ruolo di uomo tutto fare: "Ho la fiducia della società che ringrazio e che mi permette di portare avanti questa mia sfida personale - racconta -. Sicuramente dopo il mister Marco Martini, arriverà da San Mauro un blocco di giocatori che reputo importanti e giusti per questo nuovo progetto, il mio impegno è massimo".