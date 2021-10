Calcio, il nuovo mister Massimo Gadda alla vigilia di Prato: "C'è uno spogliatoio da ricostruire"

Dopo lo scossone di una settimana fà con l'esonero di Giovanni Cornacchini come allenatore del Forlì Calcio e il ritorno in casa biancorossa di mister Massimo Gadda, i galletti provano a voltare pagina e lo faranno nell'anticipo di sabato (ore 14:30 con diretta Facebook sulla pagina del Forlì Calcio) dal comunale di Sesto Fiorentino, dove affronteranno un Prato in netta ripresa dopo l'arrivo sulla panchina dei Lanieri di Marco Amelia ex calciatore di serie A che col suo avvento ha fatto cambiare passo alla formazione toscana portandola in quarta posizione a ridosso del terzetto di testa composto da Rimini, Lentigione e Aglianese.

Una sfida non certo semplice per un Forlì in caduta libera ma alla vigilia del match sono altri i pensieri del nuovo allenatore Massimo Gadda: "Sinceramente più che l'avversario mi preoccupa la mia squadra - attacca il tecnico -. C'è uno spogliatoio da ricostruire e certe situazioni da sistemare che non si risolvono nè se domani vinciamo nè se dovessimo perdere" ammette candidamente "La squadra è in salute a livello fisico e ne ero certo perché Cornacchini so che lavora bene ma ci sono alcune cose che dobbiamo risolvere quanto prima per poter così dire la nostra sul campo".

Reduce da un periodo di inattività, il tecnico ravennate non ci ha messo molto a riprendere le sue abitudini nello spogliatoio: "Ammetto che ero emozionato ma ho trovato grande disponibilità dal gruppo che mi ha accolto bene, ora sta a me coinvolgerli nella mia idea di calcio e motivarli. Sarà una gara subito in salita, ne sono consapevole ma andremo là per giocarcela e trarre il massimo".

I biancorossi non potranno contare su due giocatori importanti entrambi fermi ai box per un risentimento muscolare come Pera e Petrucci e che dovranno per forza fare di necessità virtù: "Non si sono mai allenati in settimana quindi non credo che li avrò a disposizione - analizza Gadda -. Mi aspetto risposte dagli altri giocatori di esperienza perché il gruppo è composto da giovani molto interessanti e da "vecchietti" che in serie D possono e devono fare la differenza. Sarà una missione difficile ma è l'obbiettivo che ci siamo prefissati".