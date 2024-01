Calcio, il weekend delle giovanili del Forlì: la Juniores ritrova la vittoria

Agli archivi un’altro weekend per i giovani galletti impegnati sui rispettivi campionati, tornei ed amichevoli. Torna a ruggire la Juniores che passa sul campo del San Donnino per 0-1 grazie al gol di Zela. Tre punti che valgono il secondo posto, ad inseguire la capolista Piacenza. Pareggio, invece, per L’Under 17 di mister Sartini che in casa a Pieve Quinta contro il Gotico Garibaldina non va oltre l’1-1 finale con il gol di Zoli. Il weekend di riposo per l’Under 16, mentre l’Under 15 è uscita vincente dal campo di Fossolo con un rotondo 0-6 a far valere il proprio primato in classifica.

I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE E DELL'ACADEMY JUNIORES NAZIONALE - 3° giornata ritorno - San Donnino-Forlì 0-1 (Zela)

UNDER 17 ELITE - 21° Giornata Forlì-Gotico Garibaldina 1-1 (Zoffoli)

UNDER 15 - CAMPIONATO - Fossolo - Forlì 0-6 (Zoli, Battelli (2), Bassi, Taraborrelli, Meschini)

Under 14 - Amichevole Forlì-Sampaimola 1-2 (Baldini)

U13 - Torneo della Pianta Forlì-Meldola 1-4

U12 - Torneo della Pianta Forlì-Pianta 8-1

U11 - Amichevole - Forlì-Edelweiss 2-2 (4-1, 3-1, 2-3, 1-4)

U10 - Amichevole - Val Bidente-Forlì 1-3 (1-2, 0-0, 0-5)