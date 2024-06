Calcio, importante incarico per Fedele Aloè nel settore giovanile

Fedele Aloè, che nella passata stagione, ha allenato gli Allievi Under 17 del Futball Cava Ronco, dalla prossima stagione sarà il nuovo responsabile del Settore Giovanile dalla categoria Allievi fino ai Primi Calci (coadiuvato da Daniele Mordini, che si occuperà della Juniores Under 19 e degli Under 18). Allenerà, inoltre, l’annata dei 2009. “Ho accettato l’incarico - dichiara Aloè - perchè il progetto che l’Fcr Forlì sta portando avanti nel Settore Giovanile è di grande prospettiva. La società ha investito molto anche in termini di infrastrutture e sta lavorando per essere uno dei poli di riferimento nel settore calcistico giovanile della città di Forlì. Nel contempo, continuerò ad allenare la categoria Allievi con la passione e la determinazione che mi hanno sempre contraddistinto”.