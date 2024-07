Calcio, inizia ufficialmente la stagione del Forlì: raduno e primo allenamento

E’ iniziata oggi, con il raduno e il primo allenamento alle ore 18, la stagione 2024/25 del Forlì FC. Un primo passo importante per i biancorossi pronti a cominciare il proprio cammino con vista sul campionato di Serie D che partirà domenica 8 settembre. Sulla loro strada i galletti affronteranno diverse partite amichevoli, mentre il primo impegno ufficiale comunque fissato per domenica 1 settembre con la Coppa Italia Serie D. Agli ordini di Mister Miramari sono 28 i giocatori tra cui ben cinque ragazzi della nostra Juniores: Stella, Berto, Boschi, Zela e Colli. La settimana di allenamenti in vista del Memorial Sirotti, la sfida al Cesena in programma sabato sera alle 20.00, continuerà con allenamenti dalle 18 martedì, giovedì e venerdì. Seduta doppia, invece, nella giornata di mercoledì.



I convocati

PORTIERI: Luca Martelli (2005), Luca Stella (2007), Luca Zamagni (2007)

DIFENSORI: Silvio Nicolò Berto (2007), Leonardo Boschi (2006), Lorenzo

Checchi (1991), Mirko Drudi (1987), Giacomo Graziani (2006), Nicola

Mandrelli (2004), Gabriele Masini (1999), Lorenzo Saporetti (1996), Luca

Sbardella (1993), Raffaele Visani (2006)

CENTROCAMPISTA: Francesco Campagna (2000), Riccardo Gaiola (1996),

Edoardo Eleonori (2004), Fabrizio Lilli (2004), Francesco Menarini (1997),

Federico Nisi (2005), Cristian Pecci (2003), Filippo Valentini (2005), Sabri

Zela (2006)

ATTACCANTI: Daniel Barbatosta (2004), Giacomo Colli (2006), Nicola

Farinelli (2001), Francesco Lupattelli (2003), Davide Macrì (1996), Mario

Merlonghi (1988)

Il calendario delle amichevoli

? “MEMORIAL SIROTTI” - Sabato 27 luglio alle 20.00 - Stadio Morgagni

? PERUGIA-FORLÌ - Martedì 30 luglio ore 17.30 - Bagno di Romagna

? SPAL-FORLÌ - Sabato 03 luglio - (stadio ed orario da definire)

? CESENA PRIMAVERA-FORLÌ - Mercoledì 7 luglio ore 18.00 - Stadio

Forlimpopoli

? SAMPIERANA-FORLÌ - Sabato 10 luglio ore 20.00 - San Piero in Bagno