Calcio, iscrizione e nuovo staff tecnico: sta per partire la nuova stagione del Forlì

È pervenuta nel tardo pomeriggio di martedì la comunicazione ufficiale che certifica l'iscrizione al prossimo campionato Nazionale Dilettanti 2023-2024 per il Forlì Calcio. A seguito dei relativi accertamenti compiuti dalla Co.Vi.So.D. la Lega ha ufficialmente comunicato alla società biancorossa la regolarità della sua iscrizione.

Nel frattempo la società di Viale Roma ha reso noto lo staff tecnico che affiancherà mister Marco Martini nella prossima stagione sportiva. Con la preparazione che partirà lunedì 24 luglio al fianco di mister Martini ci saranno Davide Forchino come allenatore in seconda, Luca Lancioni nel ruolo di preparatore atletico e Filippo Di Leo come preparatore dei portieri.

Definito anche lo staff medico: nel ruolo di medico sociale ci sarà Giancarlo Battistini affiancato da Paolo Zambianchi, confermato Luciano Baiardi nel ruolo di fisioterapista. "A tutti i componenti va il miglior in bocca al lupo da parte di tutta la società. Sicuri della professionalità e competenza dei collaboratori scelti" si legge nella nota emessa dal club.