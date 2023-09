Calcio, l'alluvione ha spazzato via i campi del Ronco. Per il Forlì un nuovo centro sportivo a Santa Maria Nuova

Il Forlì caòcop ha acquisito la gestione del Polisportivo di Santa Maria Nuova. Un passo importante fortemente voluto da tutta la dirigenza che arriva nell’ottica di una crescita della società a tutti i livelli. A questo si aggiunge la necessità di sopperire alla mancanza di strutture adatte all’attività giovanile dovuta dall’alluvione che ha spazzato via i campi del Ronco. Una nuova sede che si aggiunge alla vasta cittadella biancorossa di Viale Roma

La nuova sede distaccata, per cui sono già stati fatti dei lavori di modernizzazione e brandizzazione, comprenderà tre campetti, uno da calcio a 11, uno da calcio a 9 e uno da calcio a 7, tutti in erba naturale. Spogliatoi, interventi sul manto erboso, tintura biancorossa, reti nuove, sono solo alcuni dei lavori già attuati dal Forlì. Una struttura perfetta per gli allenamenti di ragazzi del settore giovanile e prima squadra. I campi da gioco nati come costola della parrocchia allargheranno così il bacino della nostra società che nel lungo periodo ha fatto un investimento di spessore nell’ottica di una struttura verticale e aperta a tutta la provincia e non solo nel circondario di Forlì.