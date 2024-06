Calcio, l’Edelweiss Jolly festeggia il salto di categoria in Promozione

L’Edelweiss Jolly festeggia il salto di categoria in Promozione. "La trepidante attesa che ha tenuto con il fiato sospeso dirigenti, squadra e staff è terminata con la gioia consapevole di un percorso in costante crescita delle prestazioni sportive, culminata nell'accesso alla categoria Promozione della prima squadra - esordisce il presidente Roberto Pierucci -. L'esito del giudicato della Federazione ha tenuto conto dei traguardi della squadra, che ha concluso il campionato di seconda categoria al primo posto, conseguendo la promozione alla categoria superiore e successivamente vincendo i playoff a gironi, meritando il riconosciuto diritto a disputare il prossimo anno il campionato in Promozione"l

L'Edelweiss Jolly replica quindi il risultato della stagione precedente ed in due anni passa dalla Seconda Categoria alla Promozione. Una positiva conclusione per la quale il presidente Roberto Pierucci, il direttore generale Marco Pierucci e il vice direttore Romeo Bertaccini esprimo la loro "viva soddisfazione" da condividere con tutto lo staff ed i tifosi. La società è quindi al lavoro per pianificare la nuova stagione con "immutato entusiasmo, sperando di consolidare e mantenere la presenza nella nuova categoria".