Calcio, la FCR rinnova con Dene e Ferrara

La FCR Forlì annuncia i rinnovi del centrocampista Nassirou Dene e dell'attaccante Gabriel Ferrara per la stagione 2024/2025. "Ringrazio di cuore la Società - esordisce Dene - ed in quanto esordiente sono veramente contento per questo rinnovo. In questa stagione, spero di riuscire a migliorare sempre di più e scalare la vetta. Forza FCR!"

"Sono molto contento - dichiara Ferrara - di poter continuare il mio percorso calcistico nell' FCR. Questa squadra è un gruppo fantastico dove mi trovo bene ed ho l'opportunità di apprendere tanto dai compagni più esperti. La scorsa stagione sono stato sfortunato a causa di svariati infortuni che mi hanno tenuto fermo ai box, ma ora mi sento bene e sono pronto a mettermi a disposizione della squadra e di Mister Muccioli per raggiungere gli obiettivi

prefissati!" I due calciatori indosseranno, rispettivamente, i numeri 24 e 26.