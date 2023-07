Calcio, la prima uscita del nuovo Forlì sarà il memorial "Silver Sirotti" contro il Cesena

Si svolgerà domenica 30 luglio alle 20:30 la sesta edizione del memorial "Silver Sirotti" tra il Forlì e il Cesena allo stadio "Tullo Morgagni" di Forlì. Sarà dunque l'ormai consueto appuntamento estivo in memoria dell'eroico ferroviere forlivese medaglia d'oro al valore civile scomparso il 4 agosto 1974 nell'attentato del treno Italicus nel tentativo di salvare vite umane ad aprire la kermesse delle amichevoli estive dei galletti di mister Marco Martini. Un test importante per entrambe le formazioni soprattutto in funzione di una preparazione atletica appena agli inizi e dunque curiosi di misurare la tenuta atletica dei vari gruppi squadra. Info e biglietti verranno comunicati nei prossimi giorni dalla società di Viale Roma.