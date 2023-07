Calcio, Luca Casadei lascia la Futball Cava Ronco e rientra al Forlì

Luca Casadei torna al Forlì calcio, dopo il prestito alla Futball Cava Ronco. Giovane esterno offensivo classe 2004, è arrivato a dicembre ed ha totalizzato sei presenze. "Un grosso in bocca al lupo a Luca augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera e ringraziandolo per l’impegno e il contributo offerto nei mesi vissuti insieme" si legge in una nota della FCR Forlì