Calcio, Memorial Sirotti contro il Cesena. Tagliandi in vendita: prezzi da 7 a 12 euro

Dalle ore 15:00 di lunedì 8 agosto sarà possibile acquistare il tagliando per la gara in programma mercoledì 10 agosto alle ore 20:30 contro il Cesena e valida per il Memorial Sirotti. Sarà possibile acquistare il tagliando attraverso il circuito online della biglietteria ufficiale Go2 Ticketing; presso “La Caffetteria” sito in Via Ravegnana 146/A; oppure presso la sede del Club dalle ore 15:30 alle ore 17:30 nelle giornate di lunedì e martedì.

Sarà possibile inoltre acquistare il tagliando direttamente il giorno della partita al botteghino dello Stadio Tullo Morgagni dalle ore 18:30 alle ore 20:30. I costi dei tagliandi saranno i seguenti: Tribuna Coperta 12€; Gradinata Scoperta 7€. I nati dal 2005 in poi avranno la possibilità di entrare gratis.