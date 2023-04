Calcio, mister Graffiedi si prepara alla Correggese: "Obiettivo conservare il terzo posto"

"Obbiettivo mantenere il terzo posto ed evitare altri passi falsi": sono queste in sintesi le parole pronunciate da mister Mattia Graffiedi alla vigilia della trentatreesima giornata del campionato Nazionale Dilettanti girone D che vedrà i galletti ospitare domenica, ore 15, allo stadio "Morgagni" la Correggese. Uno sprint finale che il tecnico romagnolo vuole affrontare con la giusta mentalità consapevole delle difficoltà ma anche della forza della propria squadra: "Ora i punti iniziano a pesare per tutti ma il primo obiettivo è riscattarci dopo la sconfitta di Forte dei Marmi e ritrovare la vittoria casalinga che da un po' ci manca".

Sottolinea con decisione mister Graffiedi: "Abbiamo il dovere di continuare il nostro bellissimo percorso fatto fino ad ora". E spiega: "L'obiettivo terzo posto è un bellissimo traguardo che vogliamo raggiungere cercando di fare più punti possibili in queste ultime gare". Con De Gori e Guerra ancora out e Scalini febbricitante, mister Graffiedi potrà contare su un Cognigni completamente recuperato e alla ricerca della condizione migliore mentre Biancheri è rientrato in gruppo dopo due settimane di stop. "Fortunatamente le scelte non mi mancano soprattutto a centrocampo". analizza Graffiedi. E conclude: "Domani affronteremo un avversario aggressivo e bisognoso di punti salvezza ma detto ciò le nostre motivazioni dovranno essere superiori alle loro".