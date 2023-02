Calcio, mister Graffiedi: "Un bellissimo punto contro la capolista". Nardella convocato nella Rappresentativa di serie D

"Sono soddisfatto per come abbiamo affrontato questa sfida, un punto bellissimo contro un avversario di assoluto valore". Sono queste le prime parole a caldo di mister Mattia Graffiedi al termine del match tra Giana Erminio e Forlì. I galletti hanno infatti ottenuto un pari a reti inviolate contro la forte formazione lombarda, capace di guidare il gruppo del girone D di serie D fin dalle prime giornate: "Dimostrare anche qua di potercela giocare alla pari deve essere grande motivo di orgoglio per i miei ragazzi che stanno facendo una stagione bellissima".

Una conferma dunque quella che il tecnico romagnolo ha ricevuto sulla bontà del proprio organico a sette giorni esatti dal prossimo big match tra le mura del "Morgagni" dove arriverà una lanciatissima Pistoiese: "Fin dal primo giorno di questa nuova stagione abbiamo sempre giocato per vincere ed è quello che, pur con qualche difficoltà, abbiamo cercato di fare anche oggi e che riproveremo a fare anche domenica prossima".

Dello stesso avviso anche l'esterno forlivese Paolo Rrapaj, uno dei migliori visti in campo: "È stata una sfida maschia fra due squadre forti che volevano cercare la vittoria" è il giudizio del giocatore biancorosso: "Tutto sommato un pari giusto per quello che si è visto in campo" e conclude "Noi giochiamo da inizio anno per vincere, non sempre ci è riuscito ma questa è la nostra mentalità e la porteremo avanti fino alla fine". Nel frattempo la società Forlì Calcio ha annunciato la convocazione del classe 2004 Francesco Nardella al raduno della Rappresentativa di serie D; la convocazione è fissata a Roma dal 20 al 22 febbraio a cui dunque parteciperà il promettente giocatore biancorosso.