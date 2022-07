Calcio, new entry per il Forlì: arriva dal Lentigione un nuovo attaccante

Nuovo arrivo per il Forlì. La società comunica di aver acquisito l’attaccante, classe 1989, Lorenzo Caprioni. Il calciatore nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Lentigione Calcio, totalizzando 30 presenze, 13 gol e 9 assist. "Il club porge il più caloroso benvenuto a Lorenzo, con la speranza e l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati”, recita una nota.

Il Forlì Football Club comunica inoltre di aver affidato l'incarico di direttore commerciale e responsabile della comunicazione, per la stagione sportiva 2022/2023, a Danilo Salvato. Il neo dirigente, laureato in Management Internazionale ha conseguito il titolo in "Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi" presso il masterSport Institute.