Calcio, nuovo rinforzo in attacco: il Forlì ingaggia Andrea Zammarchi

Inizia ad essere a buon punto il lavoro del direttore sportivo del Forlì Calcio Cristiano Protti nella scelta degli elementi da mettere a disposizione del tecnico Marco Martini. Consolidati ormai i nomi di Merlonghi, Gaiola, Pecci, Persichini e dopo il tris di rinnovi annunciati mercoledì di Morri, Eleonori e Piva, nella giornata di giovedì la società biancorossa ha messi a segno un ulteriore rinforzo per la stagione 2023-2024. La scelta è ricaduta sull'attaccante classe 2000 Andrea Zammarchi che vanta un carriera di 100 presenze e 17 reti.

Scuola Cesena, fa il suo esordio in serie D col Romagna Centro (2017-18), poi veste la maglia del Cesena contribuendo alla vittoria del campionato sempre in serie D nella stagione successiva. Prosegue la sua strada sempre in quarta serie prima a Campobasso poi a Tolentino dove segna 9 reti, prima di riuscire a calcare i campi della serie C con la Recanatese (14 presenze). Arriva a Forlì dopo l'esperienza nell'ultima parte di stagione ancora in serie D con la maglia del Roma City dove ha totalizzato 12 presenze e 2 reti.