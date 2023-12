Calcio, per il Forlì un ultimo sforzo prima della sosta: c’è l'Aglianese

Dopo l'esaltante e combattuta vittoria ottenuta domenica contro il Mezzolara, nemmeno il tempo di tirare il fiato che mercoledì il Forlì sarà nuovamente impegnato nell'ultimo turno del girone di andata del campionato Nazionale Dilettanti girone D. I galletti per il diciassettesimo turno ospiteranno mercoledì alle 14:30 allo stadio "Morgagni" l'Aglianese. "Siamo al giro di boa, ci arriviamo con tanto entusiasmo e l'intento nostro è di regalare e regalarci un sereno Natale" sono le parole alla vigilia del tecnico Mauro Antonioli "La squadra sta acquisendo una mentalità giusta e questi risultati lo stanno a dimostrare, i ragazzi sono bravi a non mollare mai, guardare ora la classifica è bello".

Parole al miele per un Forlì uscito dal trittico di scontri diretti contro Ravenna, San Marino e Carpi con ben sette punti in saccoccia e la consapevolezza di potersela giocare contro le grandi del campionato: "Ci teniamo a dare soddisfazioni a società e tifosi, vogliamo continuare ad essere protagonisti in questo campionato". Non sarà della contesa contro l'Aglianese Maggioli, squalificato, con Gaiola e Merlonghi che entrano rispettivamente in diffida, mentre il resto del gruppo dovrebbe rispondere presente: "Ci sarà da sudare, l'Aglianese è una squadra partita coi favori del pronostico con tanti giocatori importanti, concedono pochi spazi e sono bravi a ripartire dunque per raggiungere il nostro obbiettivo ci sarà da mettere in campo una grande prestazione".