Calcio, prime amichevoli per il Forlì: il clou è il consueto "Memorial Sirotti"

Dopo una prima settimana impostata ogni giorno con sole sedute mattutine, inizia a prendere forma anche il proseguio della preparazione dei galletti che oltre ai soliti allenamenti vedranno aggiungersi anche numerose amichevoli: la primissima uscita stagionale per i ragazzi di Mattia Graffiedi ci sarà mercoledì 3 agosto alle 18 allo stadio "Morgagni" contro il Russi di Oscar Farneti. A seguire i match vedranno una cadenza martellante per i biancorossi che necessitano ovviamente di mettere minuti nelle gambe; sempre allo stadio "Morgagni" proseguirà questo piccolo tour de force prima sabato 6 agosto ore 18 contro il Cattolica e martedì 9 agosto alle ore 18 presso l'antistadio 1, contro il Futball Cava Ronco. Appuntamento importante invece mercoledì 10 agosto ore 20:30 questa volta per il "Memorial Sirotti" che sempre allo stadio "Morgagni" vedrà sfidarsi il Forlì e il Cesena; infine doppio appuntamento sabato 13 agosto quando i galletti prima affronteranno nella mattinata (ore 10) il San Marino all'antistadio 1 mentre nel pomeriggio, ore 17, saranno ospiti dello stadio "Massimo Sbrighi" per l'amichevole contro il Del Duca Grama.