Calcio, proseguono i tornei giovanili alla Pianta con un occhio alla solidarietà

Proseguono i tornei per Esordienti della A.s.d Pianta Calcio in via Tripoli 137 a Forlì, che superate le fasi ad eliminazione sono arrivati alle semifinali. L’alluvione ha creato grossi problemi organizzativi, ma grazie alla disponibilità di tutte le società partecipanti ed alla voglia di far giocare i ragazzi, gli organizzatori sono comunque riusciti a riprendere il programma delle partite e a completare i gironi del 25° torneo per Esordienti 2010 intitolato a "Tiziano Mingozzi" e il 15° torneo per Esordienti 2011 intitolato a "Giancarlo Stefanelli".

Per il torneo 2010 le semifinali si giocheranno lunedì 5 giugno alle 19:15 fra Forlimpopoli e Virtus Faenza e alle 20:30 fra Ravenna e Pianta, con finali giovedì 8 giugno e successiva sfida quadrangolare con Rimini, Cesena e Imolese il 12 giugno. Per gli Esordienti 2011 invece le semifinali si disputeranno martedì 6 giugno alle 19:15 fra Meldola ed Edelweiss e alle 20:30 fra Virtus Faenza e Faenza, con finali venerdì 9 giugno e quadrangolare con Bologna, Cesena e Imolese martedì 13 giugno. L’incasso sarà devoluto alla Caritas Diocesana per l’aiuto alle famiglie alluvionate.