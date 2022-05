Calcio, proseguono i tornei giovanili: ancora un successo per i giovani biancorossi

Dopo la vittoria del campionato per i ragazzi della Juniores del Forlì Calcio guidata da mister Belli, anche gli under 16 allenati da mister Biserni hanno trionfato nel campionato Regionale; l'epilogo trionfale si è concluso domenica mattina dove i biancorossi opposti al Rimini hanno impatto per 2 a 2 mantendo così la testa della classifica laureandosi campioni. Nel frattempo prosegue senza sosta una settimana ricca di impegni allo Stadio "Tullo Morgagni" di Forlì: è iniziata infatti lunedì sera, la seconda settimana di fase a gironi dei tornei: 2004 “Carlo Di Fabio” e 2006 “Paolo Spada” che si concluderà con le finalissime del 14 e 15 giugno. Mercoledì inizieranno invece le fasi finali nazionali per Under 16 e Under 15 elite biancorosse che si sono posizionate ai vertici dei loro campionati.

Gli appuntamenti di mercoledì:

Under 16

Ore 18.00 Forlì-Guastalla

Antistadio 1

Quarti di finale

Under 15 elite

Ore 18:00 Forlì-San Lazzaro a Farnesina

Stadio Morgagni

Quarti di finale

Torneo Memorial Di Fabio 2004

Ore 20.00: Modena-Bakia

Antistadio 1

Ore 19.00: Forlì-Torresavio

Stadio Federale