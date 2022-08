Calcio, secondo test stagionale positivo per il Forlì: 5 a 0 al Cattolica

Buona anche la seconda amichevole prestagionale per il Forlì di mister Mattia Graffiedi che sabato pomeriggio nello stadio "Morgagni" ha rifilato cinque reti al Cattolica del tecnico Massimo Zanini appena retrocesso in Eccellenza. I galletti dunque proseguono nel loro processo di preparazione e dopo la vittoria di pochi giorni fa col Russi, regolano con un rotondo 5 a 0 la formazione cattolichina. Ritmi non ancora esaltanti ma tanto bastano ai biancorossi per avere la meglio; le reti di sabato portano le firme di Maini (doppietta), Elia Ballardini, Piva e Rrapaj nel mezzo un palo di Gasperoni e una traversa di Amedeo Ballardini.