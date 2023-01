Calcio, serie D: il Forlì affronta la 'cenerentola' Salsomaggiore: "Grande attenzione, c'è tutto da perdere"

Dopo la sosta natalizia, riparte il campionato del Forlì Calcio che domenica (ore 14:30 con diretta Facebook sulla pagina ufficiale biancorossa), affronterà il Salsomaggiore, fanalino di coda del girone D di serie D. Un match testa-coda sulla carta ampiamente a favore dei galletti ma che non tiene conto della rivoluzione attuata in casa emiliana con ben undici partenze nel mercato di riparazione e l'arrivo di un nuovo tecnico, il terzo da inizio stagione. "Servirà massima attenzione, abbiamo tutto da perdere perché loro sono chiamati ad una rimonta incredibile per cercare punti salvezza - ammonisce severo mister Mattia Graffiedi alla vigilia del match - Noi invece vogliamo ripartire, non ci possiamo permettere distrazioni alla luce poi delle ultime gare dove potevamo ampiamente fare meglio ed invece abbiamo raccolto solo un punto".

Poche parole ma molto chiare quelle espresse dal tecnico romagnolo che nonostante non voglia sbilanciarsi sul discorso primo posto, sa perfettamente la forza della sua rosa: "Sicuramente la mentalità giusta non deve mancare altrimenti rovineremmo quanto di buono fatto fino ad ora". Biancorossi però che nonostante le buone intenzioni e la speranza di recuperare qualche infortunato nella pausa natalizia dovranno fare ancora i conti con una infermeria in piena emergenza; lunghissima la lista degli assenti fra Farneti, Fusco, Cognigni, Elia Ballardini, Caprioni e Varriale che costringeranno dunque mister Graffiedi a scelte obbligate: "Purtroppo la situazione è difficile, speravamo di recuperare qualcuno ed invece il numero degli indisponibili è aumentato" ammette sconsolato "Valuterò fino all'ultimo Varriale che è tornato col gruppo soltanto venerdì, mentre Ravaioli è rientrato regolarmente e si allena con i compagni". Insomma una vera gatta da pelare ma il tecnico biancorosso ci tiene lo stesso a mettere in chiaro le cose: " Nessun vittimismo ma tanta voglia di andare a Salsomaggiore per tornare a sorridere" è il suo mantra "Faremo di tutto per ripartire alla grande perché noi vogliamo vincere".