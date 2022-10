Calcio serie D, il Forlì alla prova del nove: galletti ospiti del Carpi

Cercare di fare punti per tenere il passo delle prime in classifica; dovrà essere questo il leitmotiv per il Forlì che domenica alle 15 salirà allo stadio "Sandro Cabassi" per affrontare i padroni di casa del Carpi. Sarà il primo match di un mese che volente o nolente indirizzerà il cammino dei galletti per la stagione a venire e che porterà il Forlì ad affrontare nell'ordine Carpi, Giana Erminio, Pistoiese e Fanfulla, vale a dire le principali candidate alla vittoria finale: "Sarà una gara aperta e sicuramente bella da giocare, allo stesso tempo non sarà semplice ma viviamo questo momento con la giusta serenità e senza paura" sono le parole del mister Graffiedi alla vigilia del match: "Dovremo stare molto attenti soprattutto al loro reparto avanzato perché sono molto forti e ci sarà da soffrire, detto ciò noi abbiamo entusiasmo e vogliamo continuare il nostro percorso".

Carpi rullo compressore tra le mura amiche capace di raccogliere tre vittorie su tre incontri, viceversa la formazione emiliana difetta di personalità lontano dal "Cabassi" avendo raggranellato appena 4 punti sui 12 disponibili, una metamorfosi difficile da spiegare ma che comunque non ridimensiona la forza dell'avversario. Galletti che allo stesso tempo restano una piacevole sorpresa di questo inizio di campionato, secondi ad una incollatura dalla Giana Erminio capolista e attualmente imbattuti in trasferta: "Interpretiamo le partite sia in casa che fuori allo stesso modo, con la voglia di giocare e cercare la vittoria - spiega il tecnico -. Ripeto, guardare ora la classifica fa sicuramente piacere e ce la meritiamo tutta questa posizione di classifica, ma allo stesso tempo bisogna essere consapevoli che siamo solo all'inizio e non a fine campionato, quindi testa bassa e pensiamo una gara per volta". Infermeria che nel frattempo continua a rimanere affollata con le assenze di Piva e Scalini, a cui si va ad aggiungere quella si Sedioli: "Siamo alla quarta gara in dieci giorni e sicuramente qualcuno inizia ad accusare la stanchezza" chiosa mister Graffiedi

"Recuperiamo Maini che sarà di nuovo disponibile, Sedioli invece ha accusato un problema muscolare a Bagnolo". Di seguito la lista dei convocati: De Gori, Ravaioli, Azindow, Fornari, Fusco, Guerra, Maini, Marzocchi, Morri, Ronchi, Ballardini A., Ballardini E., Eleonori, Farneti, Rrapaj, Caprioni, Casadei, Gasperoni, Manara, Tascini, Varriale.