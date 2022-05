Forlì in trasferta sul campo del Mezzolara. Graffiedi: "Non gettiamo al vento quanto di buono fatto"

Torna in campo il Forlì che dopo la debacle di mercoledì contro il Borgo San Donnino che ha generato qualche tensione di troppo, se la vedrà domenica ore 17 in casa del Mezzolara con diretta Facebook sulla pagina del Forlì Calcio. Una gara sicuramente importante per i galletti che dovranno appunto riscattarsi dopo la sconfitta indigesta di tre giorni fa e che proprio mister Graffiedi prova ad archiviare: "Perdere da fastidio soprattutto in casa, ora dobbiamo rimediare immediatamente perché non si può gettare al vento il percorso positivo fatto fino ad ora" attacca il mister alla vigilia della trasferta emiliana "Ai ragazzi ho chiesto massimo impegno fino alla fine perché l'obbiettivo di cercare sempre la vittoria deve essere e deve restare il nostro unico pensiero".

Forlì che come dicevamo si troverà di fronte un Mezzolara reduce da un ottimo campionato attualmente sesto a quota 50 punti ma che in ultimo ha tirato un pò il freno a mano raggranellando appena un punto nelle ultime tre uscite: "Il Mezzolara è un'ottima formazione, giovane e che sta facendo un bellissimo campionato - analizza mister Graffiedi -. Si stanno giocando i playoff anche loro quindi sarà sicuramente una gara difficile da affrontare". Forlì che al netto dei soliti assenti, De Gori e Boccardi, avrà tutta la rosa a disposizione con qualche dubbio solo su Amadeo Ballardini che sarà valutato fino all'ultimo".

Chiosa finale sul prestigioso memorial "Di Fabio-Spada-Brunelli" indetto dal Forlì Calcio per le annate under 18, under 16 e under 12 e che per oltre un mese impegneranno la cittadella sportiva biancorossa in un grandissimo evento: "Sarà una manifestazione molto interessante - commenta Graffiedi -. Seguirò personalmente le squadre giovanili in previsione proprio di visionare i giovani più interessanti per la prossima stagione". Di seguito Ia lista dei convocati: Ravaioli, Stella, Capitanio, Fabbri, Gkertsos, Longo, Malandrino, Pezzi, Ronchi, Ballardini E., Ballardini A., Borrelli, Buonocunto, Piva, Rrapaj, Scalini, Amaducci, Casadei, Longobardi, Manara, Pera.