Calcio, serie D: un roboante Forlì stende l'Athletic Carpi. Al Morgagni è scorpacciata di gol

Successo schiacciante e terzo risultato utile consecutivo per il Forlì che batte per 4 a 1 l'Athletic Carpi grazie alle reti di Ballardini Elia, Manara e alla doppietta di bomber Pera; per l'Athletic Carpi il goal della bandiera lo firma Sivilla. Gara dominata dai galletti che replicano alle belle prestazioni contro l'Alcione Milano e l'Aglianese e che arrivano così al meglio al derby si sabato prossimo al "Romeo Neri" col Rimini . Gara vivace con le occasioni che fioccano da ambo le parti fin dalle prime battute: la prima capita al 4° sui piedi di Pera che servito sul taglio da Rrapaj si presenta davanti a Ferretti ma complice un terreno del "Morgagni" impresentabile, calcia alto. Risponde l'Athletic Carpi al 7° con Togola che dalla sinistra si accentra e calcia ma la sfera esce di pochissimo.

L'asse Pera-Rrapaj però è una garanzia e al 25° confeziona la giocata per il vantaggio: Pera ben servito vede la giocata sulla corsa di Rrapaj, piattone nel mezzo dove Elia Ballardini tutto solo appoggia in rete. È la rete che spezza l'equilibrio e che vede i galletti volare sulle ali dell'entusiasmo perché al 31° è ancora Rrapaj che questa volta di destro trova in area la testa di Manara che sigla il 2 a 0. Sembra tutto in discesa ma una indecisione della retroguardia biancorossa e una più che sospetta posizione di fuorigioco di Sivilla al 33° permettono all'attaccante ospite di riaprire i giochi mandando le squadre al riposo sul 2 a 1.

Nella ripresa l'Athletic Carpi tenta di rientrare in partita con Togola che al 57° prova la conclusione a giro ma Ravaioli in tuffo si esalta e alza in corner. Mister Graffiedi allora sceglie di non abbassarsi troppo e inserisce Gkertsos per Rrapaj e la scelta paga perché il Forlì ricomincia a spingere e al 71° realizza il tris: è Manara questa volta a credere su un pallone che stava per uscire e ad entrare in area trovando il contatto per il successo penalty; questa volta a differenza di mercoledì scorso Pera dal dischetto non sbaglia spazzando via le malelingue e firmando il 3 a 1.

L'Athletic Carpi scompare dal campo e il Forlì ringrazia e dilaga con Pera che all'80° sfrutta un errore in uscita del portiere Ferretti depositando in rete il 4 a 1 finale mentre all'85° sono prima Gkertsos e poi Piva sulla ribattuta a divorarsi il quinto goal. Prima del triplice fischio c'è gloria anche per Ravaioli che al 95° neutralizza un bolide ravvicinato di Sivilla confermando il buono stato di forma del classe 2003 e caricando a dovere l'ambiente biancorosso in vista del derby di sabato prossimo col Rimini.