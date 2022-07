Calcio, si allarga la rosa del Forlì con l'arrivo di un centrocampista dal Rimini

Prosegue senza sosta il mercato in entrata del Forlì Calcio che piazza nella giornata di sabato un altro colpo proveniente dal Rimini ufficializzando l'arrivo in biancorosso del centrocampista classe 2001 Alessandro Pari. Il giovane scuola Cesena vanta tre stagioni sotto l'arco di Augusto, due in serie D e una in C e va ad aggiungersi ai già confermati Scalini, Manara e Caprioni.

Sono attese invece la prossima settimana le firme dell'attaccante Diego Vita, 37 presenze e 15 goal con la maglia della Sanremese e di Marco Maini, centrale di difesa classe '95 scuola Bologna proveniente dall'Alcione Milano dove ha totalizzato 32 presenze e 5 goal.

Frenetici nel frattempo i contatti intavolati dal direttore Sandro Cangini che portaranno alla corte del presidente Gianfranco Cappelli una nuova punta centrale: con Giovanni Ricciardo in cima alla lista dei desideri, radiomercato registra l'interesse del Forlì su un profilo nuovo come Alessandro Tascini, ex Pianese, capace di siglare ben 15 reti in appena 19 presenze con la maglia dei toscani; le prossime settimane saranno sicuramente decisive per le scelte che completeranno la rosa di mister Mattia Graffiedi.