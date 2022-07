Calcio, si anima il mercato del Forlì: tra riconferme e nuovi arrivi

Dopo settimane di silenzio totale passate dal direttore sportivo Sandro Cangini a lavorare sottotraccia lontano dagli occhi indiscreti di stampa e tifosi, si anima d'improvviso il mercato in entrata del Forlì Calcio che in un solo colpo annuncia due riconferme: la prima è quella di Nicolò Scalini, centrocampista classe '95 reduce da un ottimo finale di campionato con i galletti, mentre la seconda riguarda Nico Manara, eclettico attaccante esterno classe 2001 anch'egli protagonista in positivo dell'ultimo spezzone di campionato coi biancorossi.

Nel frattempo proseguono i contatti sul fronte mercato del direttore Cangini intento ad allestire una rosa competitiva per la prossima stagione; sembrerebbe in dirittura di arrivo la conferma di Amedeo Ballardini e l'approdo in biancorosso di Lorenzo Caprioni, prossimo ariete a vestire la casacca a strisce romagnola mentre invece proseguono i contatti tra il Forlì e due calibri da novanta come Gianni Ricciardo, esperto attaccante centrale 36enne che ha diviso la sua stagione fra Casale e Acireale raggranellando 9 reti e Loris Tortori, già ammirato in biancorosso, protagonista della salvezza dell'Alma Juventus Fano con le sue 10 reti.

Ufficializzato nel frattempo nei quadri societari anche il nuovo Responsabile Marketing e Comunicazione Danilo Salvato, ex responsabile commerciale del Giugliano Calcio, fresco vincitore del girone G di serie D.