Calcio, si anima il mercato del Forlì: ufficializzato un attaccante di esperienza

Dopo lo schiaffo ricevuto nel derby contro il Ravenna che ha evidenziato il momento sfortunato dei galletti alle prese con molti giocatori infortunati, la società di Viale Roma ha deciso di correre ai ripari per non vanificare quanto di buono fatto in questo campionato e nel primo pomeriggio di martedì ha ufficializzato l'arrivo in biancorosso dell'attaccante centrale classe 1991, Luca Cognigni. Cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli, squadra con cui esordisce in serie B nel campionato 2009/2010, milita per la maggior parte della sua carriera nei professionisti vestendo le maglie di Mezzocorona, Paganese, Tolentino, Matelica, Ancona, Siracusa, Fermana e in un ultimo Legnago, società da cui proviene e dove non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio. Il giocatore è già a disposizione di mister Mattia Graffiedi che lo ha così visto all'opera nel giornata di martedì alla ripartenza degli allenamenti in vista della gara di domenica prossima col Riccione.