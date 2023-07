Calcio, si infoltisce la batteria degli "under" in casa Forlì: preso l'esterno Daniel Barbatosta

Prosegue senza sosta la sequela di annunci in casa Forlì Calcio col direttore sportivo Cristiano Protti che nel pomeriggio di lunedì porta alla corte del tecnico Marco Martini l'ennesimo giocatore ex Sammaurese. La scelta è ricaduta sull'esterno sinistro classe 2004 Daniel Barbatosta reduce da un'ottima stagione proprio con mister Martini dove si è messo in luce con 35 presenze condite da 4 reti. Una linea verde che contraddistinguerà il Forlì che vedremo presto in campo e che si ritroverà all'ombra del "Morgagni" sia giovedì 20 luglio che venerdì 21 luglio per i primi test e visite mediche. Nel frattempo la Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto che 163 società, delle 166 aventi diritto, hanno presentato la documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato 2023/2024 e dunque ci appresta dopo i relativi ripescaggi alla formazione dei conseguenti gironi.