Calcio, si parte con Salsomaggiore. Il mister: "Per la prima in casa non vogliamo fallire"

Partirà finalmente domenica il campionato Nazionale Dilettanti con il Forlì di mister Mattia Graffiedi pronto ai nastri di partenza di questa nuova stagione 2022-2023; una stagione che si preannuncia ricca di pretendenti al titolo coi galletti che saranno chiamati a riscattare le ultime stagioni sottotono e che affronteranno allo stadio "Morgagni" (ore 15) la matricola Salsomaggiore: "Siamo pronti per questa partita da affrontare in casa e che non vogliamo fallire" sono le prime parole del tecnico biancorosso alla vigilia del match.

"Ho l'intero gruppo a disposizione per la gara di domenica fra cui anche Tascini e Manara che finalmente si sono allenati col gruppo e solo due defezioni". Assenti come dicevamo che portano il nome di Piva, frattura al perone che lo terrà lontano dal campo di gioco per parecchio tempo e Marzocchi che invece dopo un problema ad una caviglia, rientrerà in gruppo la prossima settimana. "Troveremo un avversario nuovo che non conosciamo e che vorrà ben figurare, ma questo non ci deve preoccupare, pensiamo solo a noi stessi e a fare bene", spiega.

Biancorossi indirizzati a confermare il 4 3 1 2 provato più volte nelle gare pre campionato e che guardano con fiducia alla prossima stagione supportati anche da diversi giocatori under interessanti che hanno dimostrato di reggere il livello con i grandi: "Sappiamo bene che il salto dalle giovanili alla prima squadra non è semplice soprattutto dopo il covid - analizza Graffiedi -. Ho invece trovato ragazzi che mi stanno stupendo in positivo come Eleonori e Casadei del nostro settore giovanile, solo per citarne alcuni ma in generale sono molto soddisfatto di tutti quanti".

Nel frattempo per la gara in programma domenica, il Forlì Football Club comunica che dalle 13:00 sarà possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria dello stadio "Tullo Morgagni" ai seguenti prezzi: Tribuna centrale ?15, Tribuna laterale intero ?13, Tribuna laterale ridotto ?10 (Donne, over 65, under 21), gradinata locali/ospiti ?7. Per le famiglie del settore giovanile sarà riservato un prezzo speciale di ?8 per seguire la partita dalla Tribuna laterale mentre i nati dal 2007 in poi potranno accedere gratis. Di seguito la lista convocati: De Gori, Ravaioli, Azindow, Ficara, Fornari, Fusco, Guerra, Maini, Ronchi, Sedioli, Ballardini A., Ballardini E., Farneti, Pari, Scalini, Caprioni, Casadei, Eleonori, Gasperoni, Manara, Rrapaj, Tascini, Varriale.