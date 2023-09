Calcio, si riaccende il mercato in casa Forlì: tris di arrivi in vista dell'esordio

Si riaccende all'improvviso il mercato in entrata del Forlì Calcio che a distanza di ventiquattro ore dalla pubblicazione dei gironi per la stagione 2023-24, annuncia un tris di arrivi alla corte del tecnico Marco Martini. Il primo è un colpo di assoluta esperienza e fisicità come Lorenzo Checchi, difensore centrale classe 1991 reduce da 30 presenze in serie C con la maglia dell'Alessandria; toscano di Bagno a Ripoli (Firenze), vanta la bellezza di oltre 300 gare fra serie D e C con le maglie di Borgo a Buggiano, Poggibonsi, Massese, Imolese, Mantova ed Alessandria. Per innervare ulteriormente il reparto avanzato invece, il nuovo innesto porta il nome di Lorenzo Babbi attaccante classe 2000, scuola Atalanta con alle spalle tre stagioni nei professionisti con le maglie di Piacenza, Lucchese e Olbia. Ultimo, ma solo per questioni anagrafiche il giovane Nicolò Zanni, difensore classe 2006 del Cesena che si aggregherà al gruppo guidato dal tecnico Martini negli allenamenti ma che potrà anche giocare con la formazione Juniores.