Calcio, terminano con grande successo di pubblico i tornei giovanili dell'Asd Pianta

Si sono conclusi nell'ultima domenica di gennaio i tornei giovanili per "Esordienti" organizzati dall'A.s.d. Pianta Calcio al centro sportivo di via Tripoli a Forlì. L'ottavo "Torneo d'Inverno" ha raggiunto così il suo epilogo dopo un mese denso di sfide sia nel 5° "Memorial Roberto Sansavini" che nell'8° "Memorial Pezzi Muzzio". Un grande successo di pubblico a cui hanno partecipato ben 24 formazioni suddivise nei due tornei; per la categoria Esordienti 2010, il vincitore del "Memorial Pezzi Muzzio" è stato il Ravenna fc che ha preceduto la Pianta, il Forlì Fc e il Vecchiazzano. Nella categoria Esordienti 2011 invece, il "Memorial Roberto Sansavini " se lo è aggiudicato la Virtus Faenza davanti a Ravenna, Meldola e Atletico Spm. A conclusione di tutto anche il Torneo "Città di Forlì" per le categorie Pulcini e Primi Calci vinto dall'Edelweiss che ha avuto la meglio sulla Pianta, il Cava-Ronco e il Vecchiazzano.

Nella foto il Ravenna