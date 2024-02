Calcio, trasferta insidiosa per il Forlì che deve ritrovare la vittoria: "Serviranno agonismo e intensità"

Dopo la sconfitta di sette giorni fa col Sangiuliano, che però ha lasciato invariata la distanza dalla capolista Ravenna anch'essa uscita sconfitta dalla sfida casalinga col Fanfulla, il Forlì cercherà di ritrovare vittoria e certezze domenica (ore 14:30) nella insidiosa trasferta col Borgo San Donnino: "Guardando la classifica può sembrare una partita facile, ma come ormai sappiamo in questo campionato non esistono risultati scontati" ammonisce mister Mauro Antonioli alla vigilia del match. "Sarà una gara maschia dove dovremo essere bravi a giocare con tanto agonismo e intensità, prestando massima attenzione sulle seconde palle". Galletti vogliosi di riscattare la sconfitta col Sangiuliano e consapevoli che nel prossimo turno visti i numerosi scontri dirette, si potrebbero aprire scenari importanti in classifica: "La sconfitta brucia è chiaro ma prendiamo quanto di buono fatto soprattutto alla luce dei risultati che ci vedono ancora vicini alla vetta". Bollettino medico che nel frattempo inizia a sorride a mister Antonioli ma che registra l'assenza di bomber Merlonghi per squalifica: "Prestianni e Mosole rientrano finalmente a pieno regime inoltre avrò già a disposizione Banfi che è un giovane veloce ed interessante, peccato per la squalifica di Merlonghi ma Babbi che prenderà il suo posto saprà sostituirlo a dovere". Gara che sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Forlì Calcio.