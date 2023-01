Calcio, trasferta ostica per il Forlì: biancorossi in casa del Prato

Trasferta ostica per il Forlì che domenica, ore 14:30, affronterà al "Lungobisenzio" i padroni di casa del Prato, formazione toscana attualmente collocata a centro classifica del girone D di serie D a quota 30 punti. Gara che si preannuncia dalle mille insidie per i galletti e con mister Graffiedi che alla vigilia del match ne racconta le difficoltà: "Erano partiti con aspettative differenti, ma ora sono in netta ripresa". Spiega il tecnico: "Sono una squadra con tanta qualità in attacco e a centrocampo, penso che sarà una bellissima partita".

Biancorossi che dal canto loro iniziano finalmente ad intravedere la luce in fondo al tunnel degli infortunati con Varriale, Caprioni e Cognigni che tornano a disposizione, seppur con una forma fisica non eccezionale, mentre sul fronte assenti restano Sedioli ammalato, Scalini squalificato e Farneti ancora alle prese con un problema ad una caviglia: "Saranno settimane impegnative ricche di gare ravvicinate quindi il fatto di riuscire a recuperare qualche giocatore non può farmi che piacere".

Un girone di ritorno tutto da vivere insomma dove, si spera per il Forlì, possano esserci sorprese clamorose per quanto riguarda i discorsi promozione: "La Giana Erminio sta facendo un cammino incredibile e se continuerà così non si può fare altro che rendergli merito" analizza mister Graffiedi "Solitamente però i gironi di ritorno sono una cosa a parte perché i punti iniziano a pesare per tutti, soprattutto quando si affrontano squadre in lotta salvezza" ribadendo nel finale il proprio credo: "Noi vogliamo continuare il nostro bellissimo percorso facendo più punti possibili e restare fra le big del campionato perché, ad oggi, anche noi ci sentiamo una big".