Calcio, tris di arrivi in casa Forlì: Diego Rossi, Matteo Pedrini e Jacopo Mosole

Prosegue senza sosta il mercato in casa Forlì Calcio con tre nuovi arrivi freschi di giornata. I primo è Diego Rossi terzino Under classe 2005, che vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione in prestito dal Settore Giovanile del Cesena dove ha militato nelle ultime sei stagioni. Nell’ultima annata per lui 22 presenze spalmate tra Under 18 e Primavera 1. Il secondo a vestire la maglia biancorossa sarà Matteo Pedrini centrocampista classe 2000 cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta; il classe 2000, bergamasco, ha iniziato la sua esperienza tra i grandi in Serie D a Rezzato, ha poi maturato tre stagioni in Serie C con la maglia di Giana Erminio, Grosseto, Bisceglie e Mantova. Nella scorsa stagione invece, ha giocato con la maglia della Virtus Acquaviva nel campionato Sammarinese conquistando la Coppa Titanio. Infine in ultimo Jacopo Mosole esterno classe 2004 che arriva in Romagna in prestito dal Genoa; l'under classe 2004 originario del torinese, scende a Forlì per ritagliarsi un ruolo importante nel calcio dei grandi. Dopo i primi passi nel settore giovanile della Juventus, Mosole ha giocato una prima stagione a Chieri in Serie D, ampiamente sotto età. Da lì il passaggio al Genoa dove nelle ultime due stagioni ha giocato tra Under 18 Nazionale e Primavera 2.