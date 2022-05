Calcio, ultima al "Morgagni" per il Forlì: contro il Fanfulla spazio ai giovani

Squadra in casa

Squadra in casa Forlì

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti in casa Forlì Calcio, con ben tre formazioni impegnate nella giornata di domenica. Nella cittadella biancorossa la giornata si aprirà col "Memorial Brunelli" che vedrà sfidarsi all'antistadio 1 le formazioni under 12. A seguire allo stadio "Morgagni" alle 10:30 saranno in scena gli Allievi "mercuriali" nel derby contro il Rimini mentre a pomeriggio alle 16 i biancorossi di mister Mattia Graffiedi affronteranno il Fanfulla nell'ultimo appuntamento stagionale tra le mura di casa.

Sarà l'occasione per i galletti di riscattare le due sconfitte consecutive patite contro Borgo San Donnino e Mezzolara. Ne è convinto il tecnico Graffiedi che parla così alla vigilia del match: "Ci teniamo sicuramente a riscattarci dopo gli ultimi passi falsi specialmente davanti al nostro pubblico - spiega il mister -. Ovviamente darò spazio ai nostri giovani anche in ottica delle scelte per la prossima stagione, ma nonostante questo ho chiesto a tutti massimo impegno".

Il Forlì dovrà rinunciare a Giacobbi e Pera per infortunio oltre che ai soliti De Gori e Boccardi, ma mister Graffiedi non dispera: "Ci sarà spazio per tutti e sono sicuro che affronteremo la gara con la giusta mentalità, lo dobbiamo a noi, alla società e alla nostra gente". Di seguito la lista dei convocati: Ravaioli, Stella, Capitanio, Fabbri, Gkertsos, Malandrino, Pezzi, Ronchi, Ballardini E., Ballardini A., Borrelli, Buonocunto, Nisi, Piva, Rrapaj, Scalini, Amaducci, Longobardi, Casadei e Manara.