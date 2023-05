Calcio, ultimo sforzo per conquistare i playoff. Graffiedi: "È ancora tutto in gioco, dipende solo da noi"

Ultimo impegno di campionato per il Forlì che dopo l'importante successo di domenica scorsa contro la Sammaurese, farà visita ad un Crema ancora in lotta per evitare i playout e alla disperata ricerca di punti salvezza; galletti al contrario a cui manca un solo punto per la matematica certezza di entrare nella griglia playoff ma motivati a cercare il bottino pieno per provare a recuperare in extremis la terza posizione in classifica che permetterebbe ai biancorossi di avere poi il fattore campo a favore nello svolgimento degli spareggi post season. "Sarà una gara giocata a viso aperto perché il Crema vorrà cercare ad ogni modo la vittoria e noi affronteremo il match alla stessa maniera, consapevoli che con un punto saremo ai playoff" racconta mister Graffiedi alla vigilia della gara. Forlì che fedele alla tradizione nefasta che lo ha accompagnato in questa stagione, lamenta alcune defezioni anche in questo ultimo turno di campionato: "Per non smentirci, anche questa settimana avremo diverse assenze come Biancheri ed Eleonori mentre Nardella è rientrato soltanto sabato col gruppo oltre ai soliti Farneti ed Elia Ballardini la cui stagione è finita anzitempo" spiega il tecnico biancorosso con tono sarcastico "Siamo ad passo dai playoff che sarebbero un bellissimo traguardo, ma finché ci sarà la possibilità di ambire al terzo posto, venderemo cara la pelle". Galletti dunque fiduciosi di dare un seguito alla vittoria di sette giorni fa ma attenzione ad un Crema che cercherà in ogni modo di fare bottino pieno: "Sono una formazione forte soprattutto nel reparto avanzato ma che concede qualcosa in fase difensiva" analizza il mister "Affronteremo questo ultimo impegno con grande determinazione perché dopo un campionato vissuto da protagonisti, conquistare i playoff sarebbe il giusto premio".