Calcio, un altro innesto per il Forlì di mister Miramari: ecco il terzino Nicola Mandrelli

Prosegue senza sosta l'opera del direttore sportivo Cristiano Protti nella costruzione del prossimo Forlì Calcio; nel pomeriggio di giovedì la società di Viale Roma ha annunciato l'innesto di una nuova quota under. Si tratta di Nicola Mandrelli, terzino classe 2004 che vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2024-25. Il giovane Mandrelli è un terzino destro cresciuto tra i settori giovanili di Cesena e Sassuolo con cui ha concluso il proprio cammino nel campionato di Primavera 1. Poi il passaggio nella scorsa stagione nel mondo dei grandi, fino a gennaio con la maglia della Torres in Serie C e poi con quella dell’Aquila in Serie D. Con gli abruzzesi, 13 presenze ed il campionato concluso al secondo posto con la vittoria dei playoff. Un altro tassello che aggiunge fisicità e freschezza allo scacchiere a disposizione di Mister Miramari.